Эдуард Мор объяснил, почему матч с Ираном — привлекательный вариант для сборной России

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. Ранее сообщалось, что встреча может состояться в марте в Тегеране (Иран).

«На безрыбье, как известно, и рак рыба. Но Иран сейчас привлекателен тем, что он играл на чемпионате мира, неплохо там выступил, и с этой точки зрения вывеска для нас более-менее приемлема. Раньше бы мы так не радовались игре против Ирана, а сейчас радуемся, и радуемся правильно. И здесь самое главное, чтобы сборная не подвела, чтобы мы увидели у игроков горящие глаза. Я просто помню, когда мы договорились об осенних товарищеских матчах против Киргизии и Узбекистана, что мы, наконец, сыграем, а футболисты вышли и пешком ходили по полю. Вот так не надо. И если мы в итоге от матча против Ирана получим негативные эмоции в виде безразличия футболистов, то ничего хорошего не будет. А вот если мы увидим, что люди стараются и, вне зависимости от результата, выгрызают землю, то это будет однозначным плюсом.



На мой взгляд, Карпин сделал всё, чтобы на поле выходили футболисты, мотивированные тем, что они в сборной играли мало или вообще не играли. И у них есть перспективы. Я, честно говоря, большей мотивации даже не могу предположить. Я помню, у меня была такая ситуация — я сыграл за сборную два товарищеских матча в Японии, когда не смог приехать кто-то из основных. И я помню свои ощущения — для меня это было событие, я ловил каждый глоток, я понимал, что надо как-то себя показывать. Это просто запредельное ощущение. И я не могу понять футболистов, которые на 300% не используют свой шанс закрепиться в сборной», — приводит слова Мора «РБ Спорт».