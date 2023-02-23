Игрок ЦСКА Ермаков: приятно, что получилось выиграть 23 февраля. Всех с праздником
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков поделился мнением об игре с «Краснодаром» (3:0) в 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), а также поздравил всех болельщиков с Днём защитника отечества, который отмечают сегодня, 23 февраля.
«Сегодня тяжёлые погодные условия. Да и игра оказалась достаточно сложной, но мы реализовали свои моменты. Итоговый счёт мог быть больше — много не забили.
Приятно, что получилось выиграть 23 февраля. Всех болельщиков поздравляем с праздником», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В матче с «Краснодаром» в составе армейцев отличились голами Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск.
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