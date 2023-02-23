Главный тренер «Краснодара» Ивич объяснил разгромное поражение от ЦСКА в Кубке

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о поражении своей команды от ЦСКА (0:3) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Лучшая команда сегодня выиграла, заслужила победу. ЦСКА был лучше с самого начала. Большинство моментов они создали после наших ошибок. Мы теряли игроков, были плохи на подборе. Пропустили первый гол со стандарта. Нельзя оставлять игрока, которого ты опекаешь — нам нужно это улучшить.

Во втором тайме были позитивные вещи. Мы пытались изменить игру, пытались играть рискованнее. Создали несколько шансов, но не смогли забить, хотя доминировали на поле. Нам надо взять лучшее из этой игры. Некоторые отрезки второго тайма показали, как мы можем играть.

Мы говорили о том, что важно играть в центре поля один в один, действовать цепко. [Но уже] в первые минуты мы проиграли три-четыре индивидуальные дуэли в центре поля, что стало причиной множества атак на наши ворота. Мы не играли агрессивно. ЦСКА мог забить гораздо больше в первом тайме, я это признаю. Нам есть чему поучиться, чтобы понять, как стать лучше к ответной игре», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.