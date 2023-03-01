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«Не смог сделать из Радонича футболиста». Тренер «Торино» Юрич — об обратной замене игрока

«Не смог сделать из Радонича футболиста». Тренер «Торино» Юрич — об обратной замене игрока
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич раскритиковал игру вингера своей команды Неманьи Радонича в матче с «Ювентусом».

«Есть вещи, которые мне трудно понять, на мой взгляд, это полное отсутствие уважения к этому виду спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. Значит, ты не в деле.

У этого мальчика есть голова, но, очевидно, за эти полгода я не смог сделать из него футболиста», — приводит слова Юрича RMC Sport.

Юрич выпустил Радонича на 60-й минуте, но спустя 15 минут отправил обратно на скамейку запасных, сделав обратную замену. Радонич выступает за «Торино» на правах аренды, футболист принадлежит «Марселю».

За «Торино» в этом матче играл российский полузащитник Алексей Миранчук. Он поучаствовал в голевой атаке, сделав подачу с углового, после чего Алессандро Буонджорно головой скинул мяч на Янна Карамо, который забил гол.

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