«Не смог сделать из Радонича футболиста». Тренер «Торино» Юрич — об обратной замене игрока

Главный тренер «Торино» Иван Юрич раскритиковал игру вингера своей команды Неманьи Радонича в матче с «Ювентусом».
«Есть вещи, которые мне трудно понять, на мой взгляд, это полное отсутствие уважения к этому виду спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. Значит, ты не в деле.
У этого мальчика есть голова, но, очевидно, за эти полгода я не смог сделать из него футболиста», — приводит слова Юрича RMC Sport.
Юрич выпустил Радонича на 60-й минуте, но спустя 15 минут отправил обратно на скамейку запасных, сделав обратную замену. Радонич выступает за «Торино» на правах аренды, футболист принадлежит «Марселю».
За «Торино» в этом матче играл российский полузащитник Алексей Миранчук. Он поучаствовал в голевой атаке, сделав подачу с углового, после чего Алессандро Буонджорно головой скинул мяч на Янна Карамо, который забил гол.
На сына Андреа Пирло напали в Италии:
- 1 марта 2023
-
04:26
-
04:22
-
03:58
-
03:36
-
03:19
-
02:59
-
02:53
-
02:51
-
02:24
-
02:06
-
01:55
-
01:03
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30