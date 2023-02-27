«Ювентус» — «Торино». Усилий Миранчука недостаточно

Практически все атаки проходят через Алексея, и он важный игрок. Однако в дерби этого будет мало.

28 февраля состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Торино». Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76, а успех «Торино» оценивается аналитиками в 4.90. Ничья доступна за 3.60.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.68, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.27. На гол «Ювентуса» дают коэффициент 1.21. Если забьёт «Торино», сыграет коэффициент 1.69. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Ювентус» — «Торино» (28.02.2023)

Как известно, в этом сезоне свою главную борьбу за высокие места в чемпионате Италии «Ювентус» проводит не на футбольных полях, а в высоких кабинетах и судах, в попытках оспорить штраф в 15 очков за финансовые махинации. Тем не менее необходимость побеждать на футбольном поле никто не отменял, тем более в туринском дерби.

После того как «Ювентус» построил новую арену, «Торино» приезжал на неё 12 раз и лишь трижды удавалось зацепиться за ничейный результат. В двух из четырёх последних встреч на стадионе «старой синьоры» был зафиксирован счёт 1:1. В каждой из этих игр команды обменивались голами.

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Хозяева стадиона «Альянц» находятся в отличной форме. «Ювентус» выиграл в пяти из шести последних встреч. Одна игра закончилась ничейным результатом. Среди соперников, обыгранных на этом отрезке, можно выделить «Лацио» (1:0) и «Фиорентину» (1:0).

Также «Юве» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, оставив не у дел французский «Нант» (1:1 и 3:0). В ответном матче с французским клубом ярко проявил себя чемпион мира Анхель Ди Мария, который оформил хет-трик. В свои 35 лет аргентинец остаётся важным игроком для команды Массимилиано Аллегри.

Лучший футболист в составе «Торино» — Алексей Миранчук. Российский полузащитник является самым результативным игроком «быков» с четырьмя голами и таким же количеством результативных передач в 17 матчах Серии А. Миранчук поучаствовал в каждом третьем забитом мяче «Торино» в чемпионате.

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Миранчук создаёт моменты через продвижение мяча и является по этому показателю одним из лучших не только в клубе, но и во всём чемпионате. Это позволяет даже закрывать глаза на недостатки игры полузащитника при действиях в обороне. Руководство клуба уже планирует активировать опцию выкупа Миранчука у «Аталанты» и готовит для этого € 12 млн.

Однако есть и обратная сторона медали. То, что футболист с восемью результативными действиями после 24 туров является лидером по этому показателю в «Торино», говорит о невысокой результативности команды. Меньше «быков» в Серии А забили только пять клубов.

Однако «Торино» регулярно набирает очки и за счёт этого удерживается в верхней половине турнирной таблицы. Только в двух матчах за последние 10 туров подопечные Ивана Юрича проиграли.

«Торино» забивает в среднем один гол за игру, зато в последнее время делает это достаточно регулярно. Лишь в 2 из 13 последних встреч в чемпионате туринцам не удавалось забить.

Таким образом, «Ювентусу» предстоит непростой матч — «Торино» может доставить неприятности и способен забить свой дежурный гол. Однако класса «старой синьоры» хватит, чтобы сдержать дерзкого, но скучного соседа. Поставить на то, что «Ювентус» не проиграет и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.44.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» 28 февраля 2023 года

«Ювентус» угодил в судебные разбирательства из-за финансовых махинаций, но наладил игру на футбольном клубе. «Старая синьора» непобедима в феврале, но и «Торино» регулярно набирает очки и держится в середине таблицы, забивая почти в каждом матче. Игра выйдет упорной, однако «Ювентус» покажет свой класс, но в пятый раз подряд пропустит в дерби на своём стадионе.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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