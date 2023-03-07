Колосков: не знаю, почему люди не хотят делать Fan ID. Пять минут — и всё в кармане

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не понимает, почему болельщики бойкотируют матчи Российской Премьер-Лиги из-за необходимости оформить Fan ID для посещения матчей высшего российского дивизиона.

«Fan ID — закон, который может отменить только Госдума. Он подписан президентом — и его надо исполнять. Другого выхода нет — надо идти оформлять Fan ID и спокойно ходить на футбол.

Я не знаю, почему люди не хотят делать Fan ID. Пять минут — и всё в кармане. А в моё время был «билет участника». Протест здесь неуместен, он возник на ровном месте», — сказал Колосков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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