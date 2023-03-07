В Первой лиге разброс по посещаемости в прошедшем туре очень большой — от семи тысяч до 356 человек.

На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID

Первая лига вернулась. 5-6 марта состоялись девять матчей 21-го тура первого дивизиона, которые собрали на трибунах 20 464 болельщика. На игры Первой лиги зрителям не нужен Fan ID, поэтому введение паспорта болельщика не должно пойти во вред клубам первого дивизиона.

В среднем на матчи Первой лиги в этом сезоне ходили 2768 человек, в прошедшем туре средний показатель – 2273. Учитывая холодное время года – результат хороший. Приятнее всех выступили болельщики «Балтики» – на игру со СКА в Калининграде пришли 7613 зрителя. Это, например, больше, чем собрал в выходные «Спартак» (4281), «Динамо» (4943), «Ахмат» (4100), «Ростов» (4907), и «Сочи» (4419).

Трибуны на матче «Балтика» — «СКА-Хабаровск» Фото: vk.com/fcbaltika

При этом матч в Калининграде состоялся в понедельник вечером при 0 градусах. Но опередила эти клубы РПЛ не только «Балтика» – на игру махачкалинского «Динамо» и «Арсенала» пришли 6180 человек. В целом же эти две встречи по посещаемости уступили только матчу «Зенита» с «Пари НН» в Санкт-Петербурге (19 705), игре «Факела» с «Химками» в Воронеже (10 321) и встрече «Краснодара» с «Торпедо» в Краснодаре (7965).

Хотя такое количество зрителей на матче в Калининграде – это даже мало. В среднем матчи «Балтики» в первой части сезона собирали 9001 человека, а на игру с «Аланией» в ноябре пришли 12 789 (рекорд клуба в этом сезоне). Но, несмотря на статус самого посещаемого клуба Первой лиги, рекорд по количеству болельщиков в этом сезоне поставил «Рубин» на матче с «КАМАЗом» ещё в августе – 18 350 человек. Здесь сравнивать с РПЛ пока бессмысленно – самый посещаемый матч нашего главного чемпионата («Зенит» – ЦСКА 13 августа) собрал 51 174 человека. А вот сравнить худшие по посещаемости матчи можно: на игру «Торпедо» с «Ростовом» в сентябре пришли 1093 человека, на матч «Велеса» и «Енисея» в конце ноября – 141 человек.

Конечно, «Балтика», махачкалинское «Динамо» и «Рубин» – это исключение из правил. Например, на игры «Велеса», «Акрона», «СКА-Хабаровск», «Родины» и «Алании» в среднем в этом сезоне ходят меньше 1000 человек. Правда, несколько из них («Алания», СКА, «Акрон» и «Велес») несколько или все домашние матчи сыграли в городах, в которых не «прописаны». Тенденция, когда на матч лидеров Первой лиги приходят меньше людей, чем на матчи лидеров РПЛ – пугающая для нашего главного чемпионата, но приятная – для ФНЛ.

Вот ещё несколько фактов о посещаемости РПЛ и Первой лиги в этом туре: