Иранский агент: российский футбол мало известен в Иране, у вас единицы легионеров

Иранский агент Фаршид Карими предположил, что на товарищеском матче между сборными России и Ирана 23 марта в Тегеране будут присутствовать болельщики, и оценил уровень российских футболистов, отметив, что в Иране мало знакомы с ними из-за того, что большинство из них играют в местном чемпионате.

«В наших СМИ пишут, что матч с Россией с политическим подтекстом, но он будет очень полезен, ведь сборная России – сильная команда. Я думаю, что стадион не будет пустым, возможно, разрешат впустить зрителей на 30% от вместимости стадиона.

Российский футбол мало известен в Иране, потому что большинство ваших футболистов играют в чемпионате России, а легионеров у вас – единицы, это не даёт полного представления о команде», – приводит слова Карими Metaratings.