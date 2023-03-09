Широков: хорошо, что сборная сыграет с Ираком в России — в Петербурге можно ожидать аншлаг

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.
«В Питере точно можно ожидать аншлаг на трибунах. Естественно, хорошо, что сборная сыграет в России. Всё-таки хочется смотреть на свою сборную не только на выезде, но и дома. Здорово то, что играют в целом в России, а не именно в Питере.
Матч в Санкт-Петербурге может стать показателем, как люди ходят без Fan ID? К этому времени, может, вообще уже отменят. Уже политические тяжеловесы включились. Наверное, в этом плане какие-то подвижки будут. Если ещё будет Fan ID, то будет убедительная пропаганда, что без Fan ID лучше… Или наоборот (смеётся). Всё зависит от болельщиков», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 марта 2023
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:59
-
17:50
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
17:04
-
16:57
-
16:57
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:32