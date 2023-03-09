Широков: хорошо, что сборная сыграет с Ираком в России — в Петербурге можно ожидать аншлаг

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.

«В Питере точно можно ожидать аншлаг на трибунах. Естественно, хорошо, что сборная сыграет в России. Всё-таки хочется смотреть на свою сборную не только на выезде, но и дома. Здорово то, что играют в целом в России, а не именно в Питере.

Матч в Санкт-Петербурге может стать показателем, как люди ходят без Fan ID? К этому времени, может, вообще уже отменят. Уже политические тяжеловесы включились. Наверное, в этом плане какие-то подвижки будут. Если ещё будет Fan ID, то будет убедительная пропаганда, что без Fan ID лучше… Или наоборот (смеётся). Всё зависит от болельщиков», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.