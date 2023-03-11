Микель Артета рассказал, когда Габриэл Жезус сможет выйти на поле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Габриэла Жезуса.
«Габи пытался восстановиться после травмы как можно быстрее, однако, даже начав тренироваться, он понимал, что ему всё ещё нужно время. Это вопрос дней, а не недель? Верю, что да. Ему нужно почувствовать в себе уверенность, быть готовым. Как только Жезус будет готов играть, он выйдет на поле», — приводит слова Артеты Sky Sports.
25-летний Жезус получил травму во время чемпионата мира в Катаре, выступая в составе сборной Бразилии. В нынешнем сезоне Жезус в 20 матчах за «Арсенал» забил пять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала». Видеоролик:
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