Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета рассказал, когда Габриэл Жезус сможет выйти на поле

Микель Артета рассказал, когда Габриэл Жезус сможет выйти на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Габриэла Жезуса.

«Габи пытался восстановиться после травмы как можно быстрее, однако, даже начав тренироваться, он понимал, что ему всё ещё нужно время. Это вопрос дней, а не недель? Верю, что да. Ему нужно почувствовать в себе уверенность, быть готовым. Как только Жезус будет готов играть, он выйдет на поле», — приводит слова Артеты Sky Sports.

25-летний Жезус получил травму во время чемпионата мира в Катаре, выступая в составе сборной Бразилии. В нынешнем сезоне Жезус в 20 матчах за «Арсенал» забил пять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала». Видеоролик:

Новость по теме
«В ответной игре покажем, что «Арсенал» лучшая команда». Артета — о ничьей со «Спортингом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023