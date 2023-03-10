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«В ответной игре покажем, что «Арсенал» лучшая команда». Артета — о ничьей со «Спортингом»

«В ответной игре покажем, что «Арсенал» лучшая команда». Артета — о ничьей со «Спортингом»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный исход первого матча 1/8 финала Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (2:2).

«Учитывая, что мы пропустили два гола на выезде и всё равно сыграли вничью, можно говорить о некоторых положительных моментах встречи. Но мы подарили им слишком много надежд сопернику, часто отдавая мяч на своей половине поля.

Мы контролировали игру в течение длительного периода, но нам немного не хватало финального штриха. Но на поле не было четырёх ключевых игроков нападения, поэтому мы сыграли вничью. Многое в нашей игре нужно улучшить, но мы проявили большую стойкость и поэтому довольны результатом. Сделав шесть замен перед матчем, мы немного потеряли сплочённость, но нам пришлось внести изменения.

В этом противостоянии всё ещё впереди, и мы будем играть дома. Теперь мы должны показать, что мы лучшая команда», — приводит слова Артеты BBC со ссылкой на BT Sport.

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