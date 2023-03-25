Женский ЦСКА уверенно победил «Енисей» в матче Суперлиги

Завершился матч 3-го тура российской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой. ЦСКА победил с крупным счётом 4:0.
На 11-й минуте встречи первый мяч забила защитница ЦСКА Невена Дамьянович. Она реализовала пенальти. На 13-й минуте нападающая Габриэль Абуди Онгене увеличила преимущество хозяек. Нападающая Франциска Ордега на 35-й минуте довела счёт до разгромного, а на 50-й минуте полузащитница Маргарита Черномырдина забила четвёртый мяч ЦСКА.
Благодаря победе ЦСКА возглавил турнирную таблицу Суперлиги сезона-2023. Команда набрала девять очков после трёх матчей. «Енисей» (0) располагается на 12-м месте.
- 25 марта 2023
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