«Главное — принять участие в отборе к ЧМ-2026». Дюков — о возможном переходе в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), заявив, что главная цель организации — участие сборной России в отборе к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
«Вероятность перехода в Азию минимальна? Минимально или максимально — это всё субъективно. Давайте определимся с терминами. Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
Сборная России не выступала на чемпионате мира 2022 года из-за бана, наложенного на РФС УЕФА и ФИФА после событий февраля прошлого года.
- 28 марта 2023
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