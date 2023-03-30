Марков: Слуцкий обучал Хвичу, как действовать в обороне, тот вообще ничего не знал

Форвард «Факела» Евгений Марков, ранее выступавший за казанский «Рубин», рассказал о совместных выступлениях в составе этого клуба с хавбеком «Наполи» Хвичей Кварацхелия.

«В игре Хвича не показывал и 50% от того, что показывал на тренировках. Когда у него было настроение, начиналась настоящая феерия. Хвича может любые вещи с мячом делать. Ловкий, хитрый, быстрый. При Романе Шаронове не смог раскрыть свои качества. Лез на трех‑четырех, а тренер ему кричал: «Хвича, отыграйся, хватит терять мячи!».

Игра была построена на владении. Ему было некомфортно в этой среде, его ограничивали. Пришел Леонид Слуцкий и сказал: «Ребята, оставляйте его один в один. Просто отходите от него». Разрешил Хвиче делать в атаке всё что угодно. Но серьезно обучал, как действовать в обороне, он вообще ничего не знал. Серьезно. Слуцкий ходил с ним за ручку", — приводит слова Маркова «Матч ТВ».