Непомнящий: «Зенит» просто переиграет «Локомотив» командой и постарается изолировать Дзюбу

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Ни «Ростов», ни одна другая команда не смогут составить конкуренцию «Зениту». «Зенит» сильнее, он будет постоянно играть оптимальным составом. И здесь, однозначно, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет конкурентов для «Зенита».
Дзюба будет стараться в матче «Зенита» и «Локомотива», но не факт, что ему удастся так же сыграть, как в предыдущих матчах. С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит — «Зенит».
У нас определился почти чемпион. Впереди ещё девять туров, арифметически есть шансы, но стараюсь быть реалистом. Уже определилась в том числе и команда, которая может вылететь, — это «Торпедо», — приводит слова Непомнящего Metaratings.
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