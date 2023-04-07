Непомнящий: «Зенит» просто переиграет «Локомотив» командой и постарается изолировать Дзюбу

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Ни «Ростов», ни одна другая команда не смогут составить конкуренцию «Зениту». «Зенит» сильнее, он будет постоянно играть оптимальным составом. И здесь, однозначно, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет конкурентов для «Зенита».

Дзюба будет стараться в матче «Зенита» и «Локомотива», но не факт, что ему удастся так же сыграть, как в предыдущих матчах. С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит — «Зенит».

У нас определился почти чемпион. Впереди ещё девять туров, арифметически есть шансы, но стараюсь быть реалистом. Уже определилась в том числе и команда, которая может вылететь, — это «Торпедо», — приводит слова Непомнящего Metaratings.