«Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии

Санкт-петербургский «Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из расположения молодёжной сборной Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Изначально Ренан был вызван на три матча молодёжной сборной Бразилии, которые должны состояться в период с 15 по 27 апреля, что не позволило бы защитнику «Зенита» принять участие в играх Российской Премьер-Лиги.

Всего расположение молодёжной национальной команды Бразилии покинули 13 футболистов. Все они должны будут прибыть в расположение своих клубов, которые и отозвали их из сборной.

Ближайший матч «Зенит» сыграет уже послезавтра, 9 апреля. Соперником станет московский «Локомотив». 19-летний Ренан сыграл за «Зенит» пять матчей в РПЛ и Кубке России, проведя на поле максимально возможные 450 минут. Бразильский защитник не отметился результативными действиями.