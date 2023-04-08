Аршавин: не говорил бы про Захаряна так категорично, как Радимов, он всё равно — талант
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в контексте критики в адрес футболиста со стороны Владислава Радимова.
«Радимов сказал, что так деградировать за год — это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть?
Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он всё равно остаётся большим талантом. Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой», — приводит слова Аршавина Sport24.
В текущем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян забил два гола и отдал пять ассистов в 18 матчах.
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