Аршавин: не говорил бы про Захаряна так категорично, как Радимов, он всё равно — талант

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в контексте критики в адрес футболиста со стороны Владислава Радимова.

«Радимов сказал, что так деградировать за год — это просто невозможно. Если он бросает играть из-за того, что не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть?

Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он всё равно остаётся большим талантом. Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой», — приводит слова Аршавина Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ Арсен Захарян забил два гола и отдал пять ассистов в 18 матчах.