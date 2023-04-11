Экс-защитник «Рубина» Фёдоров: новость об уходе Бердыева из «Сочи» — шок для меня
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Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева.
«Новость об уходе Бердыева из «Сочи» для меня шокирующая. Меня очень сильно удивила формулировка в СМИ, что это не уход, а увольнение! Может, я что-то путаю. Я ни с кем на эту тему не общался и отпустил, потому что для меня это шок. Я вообще не понимаю, что случилось. Может, что-то не устроило Бердыева и он сам попросил об отставке.
Другие клубы по-прежнему будут рассматривать Бердыева как большого специалиста. Даже за короткий промежуток времени в «Сочи» Бердыев поменял игру. Это было видно уже на Зимнем Кубке РПЛ», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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