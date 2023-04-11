Экс-защитник «Рубина» Фёдоров: новость об уходе Бердыева из «Сочи» — шок для меня

Бывший футболист «Рубина» Андрей Фёдоров высказался об уходе из «Сочи» главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Новость об уходе Бердыева из «Сочи» для меня шокирующая. Меня очень сильно удивила формулировка в СМИ, что это не уход, а увольнение! Может, я что-то путаю. Я ни с кем на эту тему не общался и отпустил, потому что для меня это шок. Я вообще не понимаю, что случилось. Может, что-то не устроило Бердыева и он сам попросил об отставке.

Другие клубы по-прежнему будут рассматривать Бердыева как большого специалиста. Даже за короткий промежуток времени в «Сочи» Бердыев поменял игру. Это было видно уже на Зимнем Кубке РПЛ», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.