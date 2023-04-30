«Сочи» — «Торпедо»: составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 30 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет московское «Торпедо» на стадионе «Фишт». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 16:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Эркинов, Чурич, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 24 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. В активе торпедовцев 13 очков.