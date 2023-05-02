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Малком может перейти в лондонский «Арсенал»

Малком может перейти в лондонский «Арсенал»
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком может перейти в лондонский «Арсенал», информирует журналист Педру Алмейда в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, руководство «канониров» определило бразильца из РПЛ в качестве одной из главных трансферных целей на ближайшее межсезонье.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к бразильцу со стороны французского «ПСЖ». Сообщалось, что Малком не против сменить обстановку, чтобы получить возможность снова сыграть в еврокубках и заработать вызов в сборную Бразилии. «Зенит», в свою очередь, готов отпустить своего лучшего бомбардира, если получит выгодное финансовое предложение. Как и прошлой зимой, боссы питерского клуба ожидают получить не меньше € 30 млн.

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