Тренер сборной Армении Роман Березовский прокомментировал досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионство «Зенита», конечно, было ожидаемым. Когда смотришь на состав, понятно, что команда сыгранная и сбалансированная. В нынешней ситуации другие конкуренты чуть-чуть послабее – чемпионство прогнозировалось. В большой степени вопрос решали бразильцы. Возможно, после этого сезона они захотят перейти в более сильный чемпионат, но тут многое зависит и от «Зенита» тоже.

Сегодня было дерби двух столиц, но не было такого, что чемпионство завоёвано именно в матче со «Спартаком». Главное, что выиграли при своих зрителях, а соперник – это второстепенное. Но хорошо, что так совпало, ещё лучше для питерцев. «Зенит» на данный момент – явный фаворит в чемпионате России», – приводит слова Березовского Metaratings.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, переиграв «Спартак» (3:2) в домашнем матче 26-го тура РПЛ.