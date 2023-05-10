Непомнящий: вторая звезда «Зенита», по большому счёту, – заслуга Семака

Бывший футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о деятельности главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, во главе с которым сине-бело-голубые пятый раз подряд стали чемпионами России.
«Можно сказать, что вторая звезда «Зенита» – заслуга Семака, по большому счёту. Но матчи всегда выигрывают футболисты, а проигрывает тренер. Сергей Богданович добился того, чего не удавалось многим иностранным специалистам более высокого статуса. Семак управляет командой в непростой ситуации. Нелегко управлять такими футболистами в человеческом, ментальном плане.
Хочется отметить, что каждый тренер перед игрой волнуется и беспокоится. Если у специалиста перед матчем нет такого состояния, то и мотивации никогда не будет. Семак всегда остаётся мотивированным и сохраняет чувство собственного достоинства перед своими игроками, журналистами и всеми остальными. Это характер, воспитание. Сергей Богданович – умный человек», – приводит слова Непомнящего Metaratings.
Напомним, Семак возглавил петербургский клуб по окончании сезона-2017/2018 — тогда из «Зенита» был уволен итальянский специалист Роберто Манчини. Каждый из пяти сезонов под руководством Семака заканчивался победой сине-бело-голубых в РПЛ. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2025 года.
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