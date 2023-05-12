Агент Малкома, Клаудиньо и Ренана назвал маловероятным уход игроков из «Зенита» летом

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нескольких бразильских игроков «Зенита», заявил, что у него нет конкретных предложений по переходу своих клиентов в какие-либо другие клубы, что делает их возможные уходы из российской команды летом маловероятными.
«Уход моих клиентов из «Зенита» летом маловероятен. На данный момент у меня нет конкретных предложений ни по одному из них. Мы ни с кем не контактируем», — приводит слова Гарсии Sport24.
Гарсия представляет интересы нападающего Малкома, полузащитников Клаудиньо и Густаво Мантуана и защитника Роберта Ренана.
Ранее в СМИ сообщали, что Гарсия прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с «Зенитом» по будущему своих клиентов. По слухам, в Малкоме были заинтересованы французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». К защитнику Ренану проявлял интерес мадридский «Реал».
- 12 мая 2023
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