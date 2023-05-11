Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана подтвердил встречу с руководством «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, прокомментировал информацию о том, что он прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения будущего своих клиентов.
«Да, это правда. Но у меня нет никаких предложений», — приводит слова Гарсии Sport24.
Ранее издание Goal сообщило, что Гарсия встретится с руководством «Зенита» после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором петербуржцы на своём поле примут «Краснодар» 13 мая.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России сезона-2022/2023, обыграв московский «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура. Команда Сергея Семака набрала 64 очка и опережает ближайшего преследователя на 13 очков за четыре тура до конца сезона. «Краснодар» располагается на шестой строчке, заработав 42 очка по итогам 26 встреч.
- 11 мая 2023
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