Нападающий «Пари НН» Яковлев: Юран — сильный мотиватор
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Владислав Яковлев высказал мнение о главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.
«Сейчас всё зависит от нас. В первый же день после назначения Юран сказал при всей команде: «Моя задача — остаться в РПЛ. И я это сделаю!» Это реально тот тренер, который способен оставить команду в Премьер-Лиге. Есть уверенность, что мы останемся.
Сергей Николаевич — сильный мотиватор. Он любит игроков, которые рубятся до конца, и может простить техническую ошибку. Если выкладываешься на сто процентов, выжимаешь максимум из себя — вопросов к тебе не будет», — приводит слова Яковлева Sport24.
«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков за 28 матчей.
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