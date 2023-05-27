Нападающий «Пари НН» Яковлев: Юран — сильный мотиватор

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Владислав Яковлев высказал мнение о главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.

«Сейчас всё зависит от нас. В первый же день после назначения Юран сказал при всей команде: «Моя задача — остаться в РПЛ. И я это сделаю!» Это реально тот тренер, который способен оставить команду в Премьер-Лиге. Есть уверенность, что мы останемся.

Сергей Николаевич — сильный мотиватор. Он любит игроков, которые рубятся до конца, и может простить техническую ошибку. Если выкладываешься на сто процентов, выжимаешь максимум из себя — вопросов к тебе не будет», — приводит слова Яковлева Sport24.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков за 28 матчей.