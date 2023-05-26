Владислав Яковлев: не отношусь к «Пари НН» как к команде, в которой я проездом

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», высказался о выступлениях за нижегородский клуб.

«Ожидал ли, что буду бороться за выживание, когда уходил в аренду? Первое, что хочу сказать — мы знаем, в какой футбол должны играть, чтобы не вылететь. Да, цена ошибки высока и в «Нижнем» играют в более прагматичный футбол, чем в том же ЦСКА. Нужно больше терпеть и обороняться. Но я сделал правильный шаг, придя сюда. Я не отношусь к «Нижнему» как к команде, в которой я проездом. Если есть такие мысли — зачем вообще выходить на поле?

Хочу, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге. Борьба за выживание закаляет характер, делает сильнее. На первый план выходит характер. Многие ребята, которые раньше играли в топ-клубах, говорят, что бороться за чемпионство легче, чем за сохранение места в РПЛ», — приводит слова Яковлева Sport24.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице РПЛ за два тура до конца сезона. Команда обезопасила себя от прямого вылета из РПЛ, но отстаёт от 12-й строчки, позволяющей избежать стыковых матчей, на три очка.