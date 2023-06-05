Сборная США проиграла Уругваю и вылетела с молодёжного чемпионата мира

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
За сборную Уругвая отличился Андерсон Дуарте и ещё один гол в свои ворота забил защитник сборной США Джошуа Уиндер.
Таким образом, Уругвай вышел в полуфинал молодёжного чемпионата мира, а сборная США завершила участие в турнире.
За выход в финал сборная Уругвая встретится с национальной командой Израиля, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Бразилию со счётом 3:2.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
- 5 июня 2023
-
02:56
-
02:44
-
02:35
-
02:34
-
02:30
-
02:11
-
01:54
-
01:43
-
01:39
-
01:17
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:30
-
00:27
-
00:27
-
00:23
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 4 июня 2023
-
23:58
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:52