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Сборная США проиграла Уругваю и вылетела с молодёжного чемпионата мира

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла в Сантьяго-дель-Эстеро на стадионе «Унико Мадре де Сьюдадес» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

За сборную Уругвая отличился Андерсон Дуарте и ещё один гол в свои ворота забил защитник сборной США Джошуа Уиндер.

Таким образом, Уругвай вышел в полуфинал молодёжного чемпионата мира, а сборная США завершила участие в турнире.

За выход в финал сборная Уругвая встретится с национальной командой Израиля, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Бразилию со счётом 3:2.

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.