«ПСЖ» может бесплатно подписать игрока «Бенфики»

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«ПСЖ» близок к заключению контракта с 18-летним полузащитником «Бенфики» Шером Ндуром. Переговоры с игроком развиваются стремительно и уже находятся на финальном этапе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Парижанам в борьбе за игрока удалось опередить неназванный английский топ-клуб. Сам хавбек хочет перейти в «ПСЖ».

Футболист сборной Италии U20 становится свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в завершившемся сезоне он сыграл за «Бенфику» один раз.

Во втором составе клуба за прошедший сезон Ндур отыграл 27 матчей и забил три гола. Всего на счету 18-летнего итальянца 55 сыгранных матчей и пять забитых голов.

Недавно «ПСЖ» расстался с аргентинским нападающим Лионелем Месси, а вчера, 12 июня, стало известно, что француз Килиан Мбаппе не планирует оставаться в клубе после 2024 года.