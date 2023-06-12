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Винисиус, Холанд и Мбаппе — в символической сборной сезона в ЛЧ по версии WhoScored

Портал WhoScored на своём официальном сайте представил символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023.

Лучшим по средней оценке среди всех футболистов стал игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (7.8).

Полностью символическая сборная сезона-2022/2023 в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 7.4).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 7.4), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7.3), Ким Мин Джэ («Наполи», 7.2), Алекс Гримальдо («Бенфика», 7.4).

Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль», 7.6), Йозуа Киммих («Бавария», 7.7), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7.5), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 7.8).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7.6), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7.6).

Напомним, победителем Лиги чемпионов в прошедшем сезоне стал «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» (1:0).

Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов