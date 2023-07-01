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«Зенит» — «Нефтчи»: Ду Кейрос и Гойло дебютируют в составе петербуржцев

В матче Кубка PARI Премьер встретятся российский «Зенит» и азербайджанский «Нефтчи». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов, Россия). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Кубок PARI Премьер Кубок PARI Премьер 01 июля 2023, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Нефтчи Баку, Азербайджан Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы:

«Зенит»: Гойло, Круговой, Чистяков, Адамов, Караваев, Сантос, Ду Кейрос, Бакаев, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев.

«Нефтчи»: Бркич, Кверквелия, Алиев, Салдания, Лебон, Исрафилов, Хаджиев, Салахлы, Зульфугарлы, Булудов, Юсифли.

Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).

Санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом России. Команда Сергея Семака набрала 70 очков за 30 матчей, опередив московский ЦСКА на 12 очков. «Нефтчи» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.