«Аль-Хиляль» может подписать Митровича

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб сделал официальное предложение о подписании 28-летнего форварда. Руководство «Аль-Хиляля» готово заплатить «Фулхэму» € 30 млн за подобный трансфер.
Сообщается, что подобная сумма не удовлетворяет запросы лондонской команды. Повторные переговоры между клубами ожидаются в ближайшее время.
В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Ранее сообщалось, что сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль».
- 12 июля 2023
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:14
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:49
-
17:47
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
16:04