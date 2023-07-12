«Аль-Хиляль» может подписать Митровича

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Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб сделал официальное предложение о подписании 28-летнего форварда. Руководство «Аль-Хиляля» готово заплатить «Фулхэму» € 30 млн за подобный трансфер.

Сообщается, что подобная сумма не удовлетворяет запросы лондонской команды. Повторные переговоры между клубами ожидаются в ближайшее время.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось, что сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль».