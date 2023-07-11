Милинкович-Савич перейдёт в «Аль-Хиляль» — Джейкобс

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич перейдёт в «Аль-Хиляль» в ближайшее время. Саудовский клуб достиг полного соглашения по трансферу как с игроком, так и с клубом, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, «Аль-Хиляль» согласовал трансфер с итальянским клубом за € 40 млн. С сербским полузащитником заключат трёхлетний контракт с возможностью продления на один сезон с зарплатой в размере € 20 млн за сезон. Этот трансфер станет большим подписанием для всей лиги. При этом у саудовского клуба остаются планы по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силвы, несмотря на всю сложность сделки.
В минувшем сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл за римлян 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с «Лацио» истекает в следующем году. По данным интернет-портала Transfermarkt, приблизительная стоимость сербского футболиста составляет € 50 млн.
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