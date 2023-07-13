Нападающего «Монако» Бен-Йеддера обвиняют в сексуальном насилии

Футболист «Монако» Виссам Бен-Йеддер попал под следствие по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает France Info.
По данным источника, две девушки в возрасте 19 и 20 лет обвинили Бен-Йеддера и ещё одного молодого человека в принуждении к половому акту после совместно проведённого вечера. Инцидент произошёл 10 июля в коммуне Босолей, расположенной неподалёку от Монако.
Личность второго мужчины не раскрывается, но, вероятно, им является 25-летний брат партнёра Александра Головина по команде. На данный момент расследование продолжается, и ни Бен-Йеддер, ни его брат не были взяты под стражу.
32-летний Виссам Бен-Йеддер перешёл в «Монако» из испанской «Севильи» летом 2019 года. Он провёл за сборную Франции 19 матчей, в которых забил три мяча. В минувшем сезоне на счету форварда 19 голов в 32 матчах чемпионата Франции за «Монако».
- 13 июля 2023
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