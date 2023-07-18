«Для нас это упущенная победа». Тренер «Алании» Василенко — о матче с «Черноморцем»

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко высказался о матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с новороссийским «Черноморцем». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Мы не удовлетворены результатом, потому что, на мой взгляд, с первой минуты мы контролировали ход игры, создавали моменты, действовали остро и агрессивно. Но, к сожалению, бывает так, когда один момент может привести к голу и упущенной победе. Для нас это упущенная победа.

Тем не менее мы благодарны парням за то, что они держали темп игры и старались держать качество. Действовали правильно и в первом тайме, и во втором. Действовали агрессивно — для нас сейчас это в приоритете», — сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.