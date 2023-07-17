«Алания» и «Черноморец» не выявили победителя в стартовом туре Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» (Новороссийск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Команды сыграли вничью — 1:1.

В первом тайме соперники не смогли разжиться забитыми мячами. Команды ушли в подтрибунное помещение при равном счёте — 0:0. На 65-й минуте «Алания» вышла вперёд благодаря голу полузащитника Батраза Гурциева с пенальти. Владикавказцы не смогли удержать победный счёт до финального свистка: форвард «Черноморца» Владислав Руденко на 81-й минуте восстановил равенство. Матч так и завершился — 1:1.

В прошлом сезоне «Алания» заняла третье место в Первой лиге, набрав 62 очка в 34 матчах. Владикавказцы должны были принять участие в стыковых матчах за право участвовать в РПЛ, однако не смогли получить необходимую лицензию. «Черноморец» по итогам ФНЛ-2 смог пробиться в Первую лигу, выиграв подгруппу «А». Новороссийская команда смогла набрать 72 очка в 31 матче.