Франция — Бразилия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сборные Франции и Бразилии объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы F женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 29 июля, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене, Австралия. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Стартовый состав Франции: Перо-Маньен, Лакрар, Ренар, Толетти, Каршауи, Жейоро, Ле Сомме, Дьяни, Баша, Дали, Периссе.
Стартовый состав Бразилии: Летисия, Антониа, Рафаэлле, Луана, Тамирес, Дебинья, Адриана, Лорен, Ари Боржес, Гейсе, Керолин.
В 1-м туре чемпионата мира Франция не смогла обыграть Ямайку, завершив матч безголевой ничьей (0:0). Бразилия в своей игре разгромила Панаму (4:0) и набрала три очка.
Соперницы француженок и бразильянок по группе тоже проведут свой очный матч сегодня. Встреча Панамы и Ямайки начнётся в 15:30 по московскому времени.
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