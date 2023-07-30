«Химки» вырвали победу у «Нефтехимика». «Родина» сыграла вничью с «Ленинградцем»

Завершились два матча 3-го тура Первой лиги. В одном из них «Химки» встречались на выезде с «Нефтехимиком».
Матч шёл к логическому завершению со счётом 0:0, пока полузащитник подмосковной команды Хетаг Хосонов не принёс своему клубу победу на 87-й минуте. 1:0 в пользу «Химок».
В турнирной таблице «Нефтехимик» располагается на 14-й строчке, набрав три очка. «Химки» идут на девятом месте, набрав три очка в трёх играх.
Во втором матче игрового дня Первой лиги «Ленинградец» встречался с московской «Родиной». Встреча завершилось ничейным исходом — 1:1.
На гол полузащитника «Ленинградца» Виталия Жиронкина на четвёртой минуте точным ударом отметился форвард «Родины» Амур Калмыков.
Московская команда занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав пять очков. «Ленинградец» также набрал пять очков и располагается на седьмой строчке.
- 30 июля 2023
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