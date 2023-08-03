«Челси» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на товарищеский матч

В товарищеском мачте встретятся английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды будут играть на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго (Иллинойс, США). Начало матча — в 3:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Силва, Колвилл, Чилуэлл, Энцо Фернандес, Галлахер, Стерлинг, Чуквуэмека, Нкунку, Джексон.

«Боруссия» Д: Майер-Шаде, Бенсебаини, Озджан, Ройс, Хуммельс, Мукоко, Забитцер, Мален, Зюле, Рюэрсон, Адейеми.

«Челси» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на 12-м месте в турнирной таблице. В межсезонье английский клуб возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, финишировала второй в чемпионате Германии.