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Челси — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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«Челси» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Челси» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на товарищеский матч
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В товарищеском мачте встретятся английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Команды будут играть на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго (Иллинойс, США). Начало матча — в 3:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
03 августа 2023, четверг. 03:30 МСК
Челси
Лондон, Англия
Перерыв
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия

Стартовые составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Силва, Колвилл, Чилуэлл, Энцо Фернандес, Галлахер, Стерлинг, Чуквуэмека, Нкунку, Джексон.

«Боруссия» Д: Майер-Шаде, Бенсебаини, Озджан, Ройс, Хуммельс, Мукоко, Забитцер, Мален, Зюле, Рюэрсон, Адейеми.

«Челси» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на 12-м месте в турнирной таблице. В межсезонье английский клуб возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Дортмундская «Боруссия», в свою очередь, финишировала второй в чемпионате Германии.

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