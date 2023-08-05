ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 августа, состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и столичным «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьёй (1:1).

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2).