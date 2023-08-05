«Спартак» гонится за «Краснодаром», а у ЦСКА с «Локо» — первое дерби сезона! LIVE

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Сегодня, 5 августа, в Российской Премьер-Лиге обширная программа: сразу четыре матча 3-го тура, включая первое столичное дерби сезона-2023/2024.
Откроют игровой день «Крылья Советов» с «Ростовом». Обе команды в новом чемпионате ещё не проигрывали и с четырьмя очками держатся рядом с лидерами. Отличный шанс подняться ещё выше!
Следом «Оренбург» предпримет четвёртую (с учётом Кубка) попытку победить под командованием Иржи Ярошика. Соперник неуступчив — «Урал».
У «Спартака» на повестке дня заведомо непростой выезд в Казань. Но максимальных задач красно-белых это не отменяет. Отпускать «Краснодар» в таблице москвичи не намерены.
А на десерт — дерби. Неукротимый Тикнизян против родного клуба — лишь одна из интриг противоборства ЦСКА с «Локомотивом». Интересно будет везде. Давайте последим за событиями игровой субботы вместе!
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