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«Рубин» — «Спартак»: онлайн-трансляция матчей 3-го тура РПЛ, 5 августа 2023, ЦСКА — «Локомотив», где смотреть

«Спартак» гонится за «Краснодаром», а у ЦСКА с «Локо» — первое дерби сезона! LIVE
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Онлайн-трансляция 3-го тура РПЛ
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Все четыре субботних матча Премьер-Лиги — в одной большой трансляции!

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! Сегодня, 5 августа, в Российской Премьер-Лиге обширная программа: сразу четыре матча 3-го тура, включая первое столичное дерби сезона-2023/2024.

Откроют игровой день «Крылья Советов» с «Ростовом». Обе команды в новом чемпионате ещё не проигрывали и с четырьмя очками держатся рядом с лидерами. Отличный шанс подняться ещё выше!

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом «Оренбург» предпримет четвёртую (с учётом Кубка) попытку победить под командованием Иржи Ярошика. Соперник неуступчив — «Урал».

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» на повестке дня заведомо непростой выезд в Казань. Но максимальных задач красно-белых это не отменяет. Отпускать «Краснодар» в таблице москвичи не намерены.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А на десерт — дерби. Неукротимый Тикнизян против родного клуба — лишь одна из интриг противоборства ЦСКА с «Локомотивом». Интересно будет везде. Давайте последим за событиями игровой субботы вместе!

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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