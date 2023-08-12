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Корниленко ответил на слова Осинькина, что у «Крыльев» нет цели бороться за первое место

Корниленко ответил на слова Осинькина, что у «Крыльев» нет цели бороться за первое место
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Белорусский тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на слова главного тренера клуба Игоря Осинькина, что у команды нет цели бороться за первое место в чемпионате.

«Слова Осинькина, что у команды нет цели биться за первое место? Не нужно к его словам цепляться. Посыл был в том, что не нужно посыпать голову пеплом. Необходимо двигаться в том же направлении, учитывать ошибки, которые были, оставлять всё хорошее и совершенствоваться», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали восемь очков. На момент написания материала самарцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.

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