Корниленко ответил на слова Осинькина, что у «Крыльев» нет цели бороться за первое место

Белорусский тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на слова главного тренера клуба Игоря Осинькина, что у команды нет цели бороться за первое место в чемпионате.

«Слова Осинькина, что у команды нет цели биться за первое место? Не нужно к его словам цепляться. Посыл был в том, что не нужно посыпать голову пеплом. Необходимо двигаться в том же направлении, учитывать ошибки, которые были, оставлять всё хорошее и совершенствоваться», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали восемь очков. На момент написания материала самарцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.