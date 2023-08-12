Корниленко: ничья с «Локомотивом» — несправедливый результат. «Крылья» заслужили победу

Бывший нападающий самарского клуба Сергей Корниленко высказался по поводу результата матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

«Считаю, что ничья — несправедливый результат. У нашей команды было гораздо больше подходов, ударов по воротам и самих голевых моментов. Сегодня мы заслужили победу! Мы очень расстроены сейчас, но уже скоро начнём подготовку к следующему матчу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершился вничью со счётом 1:1. В составе гостей отличился Николай Рассказов, а за хозяев в самом конце встречи забил Константин Марадишвили.