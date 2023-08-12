Дзюба веселился на бровке, Пиняев сбил Гарре. Лучшие фото с матча «Локомотива»

12 августа в Москве состоялся матч 4-го тура РПЛ, в котором встречались местный «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась вничью 1:1.

Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт голам в первом тайме. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер гостей Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.

На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти. Спустя пять минут нападающий москвичей Владислав Сарвели отправил мяч в ворота Ломаева, но гол был отменён из-за игры рукой.

На 87-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов смог переиграть Лантратова, открыв счёт в матче (1:0). Уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили дальним ударом смог сравнять счёт (1:1).

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.