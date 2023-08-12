Дзюба веселился на бровке, Пиняев сбил Гарре. Лучшие фото с матча «Локомотива»

12 августа в Москве состоялся матч 4-го тура РПЛ, в котором встречались местный «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась вничью 1:1.
Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт голам в первом тайме. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер гостей Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.
На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти. Спустя пять минут нападающий москвичей Владислав Сарвели отправил мяч в ворота Ломаева, но гол был отменён из-за игры рукой.
На 87-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов смог переиграть Лантратова, открыв счёт в матче (1:0). Уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили дальним ударом смог сравнять счёт (1:1).
Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 12 августа 2023
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:24
-
18:24
-
18:20
-
18:19
-
18:03
-
17:58
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:43
-
17:43
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:40
-
16:27
-
16:22