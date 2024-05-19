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«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио» в 37-м туре Серии А

«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио» в 37-м туре Серии А
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Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Итоговый результат — 1:1.

Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
0:1 Камада – 32'     1:1 Думфрис – 87'    

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Даити Камада. «Интер» отыгрался усилиями полузащитника Дензела Думфриса на 87-й минуте.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Команда набрала 93 очка за 37 матчей. «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда заработала 60 очков за 37 матчей.

Ранее сегодня, 19 мая, «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью со счётом 1:1, а «Фрозиноне» на выезде обыграл «Монцу» — 1:0.

Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Ньянг – 90'     1:1 Самарджич – 90+14'    
Удаления: нет / Грасси – 90+15'
Италия - Серия А . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 Хеддира – 9'    
Комментарии
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