«Интер» вырвал ничью в матче с «Лацио» в 37-м туре Серии А

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Итоговый результат — 1:1.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Даити Камада. «Интер» отыгрался усилиями полузащитника Дензела Думфриса на 87-й минуте.

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Команда набрала 93 очка за 37 матчей. «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда заработала 60 очков за 37 матчей.

Ранее сегодня, 19 мая, «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью со счётом 1:1, а «Фрозиноне» на выезде обыграл «Монцу» — 1:0.