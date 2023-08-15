«Вест Хэм» намерен отказаться от идеи подписания Гарри Магуайра

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» раздумывает отказаться от подписания английского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб начал всё больше сомневаться в том, что им удастся закрыть эту сделку. Поэтому «Вест Хэм» начал поиски альтернатив Магуайру на рынке.

Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что лондонский «Вест Хэм» согласовал стоимость 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.