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«Вест Хэм» намерен отказаться от идеи подписания Гарри Магуайра

«Вест Хэм» намерен отказаться от идеи подписания Гарри Магуайра
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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» раздумывает отказаться от подписания английского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб начал всё больше сомневаться в том, что им удастся закрыть эту сделку. Поэтому «Вест Хэм» начал поиски альтернатив Магуайру на рынке.

Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что лондонский «Вест Хэм» согласовал стоимость 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

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