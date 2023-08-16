Фёдоров: Черчесов не будет просто работать в «Рубине», у него свои требования и видение

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров прокомментировал информацию о переговорах казанского клуба с бывшим главным тренером сборной России и «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.

«Черчесов много где себя зарекомендовал, несмотря на то, что его уволили из «Ференцвароша» за неудачную Лигу чемпионов. Всё будет зависеть от задач, которые будет ставить ему руководство «Рубина». Это всё нюансы, которые должны обговаривать. Здесь, может, будет зависеть, согласится ли Черчесов на те задачи, которые будут предложены.

Я не думаю, что он просто придёт поработать — он не тот тренер. Наверное, у него будут свои требования, своё видение того, как «Рубин» должен развиваться — а там уже как они договорятся. [Это ещё] если это назначение состоится. А то сейчас выиграет Рахимов два матча и будет дальше работать», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Станислав Черчесов может стать главным тренером казанского «Рубина». Он является одним из трёх кандидатов, которые входят в шорт-лист клуба. «Рубин» сейчас возглавляет Рашид Рахимов. Под его руководством команда набрала два очка в четырёх стартовых матчах РПЛ.