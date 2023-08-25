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В РФС высказались о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»

В РФС высказались о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в клуб испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет никакого негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам. Трансфер Захаряна, как и многие другие контакты с зарубежными клубами, лигами и федерациями, демонстрирует это», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо» за € 12 млн плюс бонусы, заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.

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