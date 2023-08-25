В РФС заявили, что отказались выдавать трансферный сертификат Норманна в Саудовскую Аравию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, будет ли РФС помогать «Ростову» и «Динамо» по делу бывшего игрока обоих клубов Матиаса Норманна, а также сообщил, что РФС отказался выдавать трансферный сертификат норвежского полузащитника в Саудовскую Аравию.
«Будет ли РФС помогать «Ростову» и «Динамо» по делу Норманна? РФС будет выполнять свою функцию. В частности, функция РФС — это подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию. Сегодня мы отправили в ФИФА уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращён и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
Напомним, 20 августа Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.
- 25 августа 2023
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