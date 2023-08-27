Главный тренер «Динамо» Личка: когда увидим Чавеса и Карраскаля на поле? Послезавтра

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, когда выпустит на поле новичков команды: Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

«Когда увидим на поле Чавеса и Карраскаля? Послезавтра», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Во вторник, 29 августа, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес провёл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 он был признан лучшим опорным полузащитником лиги.

25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В текущем сезоне Карраскаль не провёл за ЦСКА ни одной игры. В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл в 26 матчах, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.