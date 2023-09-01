Барриос обратился к болельщикам «Зенита»

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос обратился к фанатам команды из Санкт-Петербурга. Также он признался, что чувствует себя в команде как дома, ведь к нему все относятся с теплом.
«Действительно, почти пять лет прошло! На самом деле, с первого же сезона почувствовал себя здесь как дома — клуб, город, фанаты, чьё теплое отношение всегда дарит мне огромную радость. Это время в «Зените» — невероятный опыт для меня и моих родных, очень счастливый, ведь вместе с этим великим клубом мы пишем славную историю. И, надеюсь, продолжим в том же духе, чтобы заполнить ещё несколько победных страниц — как ради клуба, так и ради наших поклонников, которые болеют за нас в каждой игре.
Что могу сказать болельщикам? Большое вам спасибо за сильнейшую, просто безмерную поддержку лично меня и всей команды. Вы всегда рядом, и мы чувствуем вашу энергию. С первого дня в Петербурге вы окружили меня любовью, я очень благодарен за это и всякий раз на футбольном поле стараюсь возвращать вам эту любовь своей работой и самоотдачей. Крепко обнимаю всех! Давай, «Зенит»!» — приводит слова Барриоса официальный сайт сине-бело-голубых.
- 1 сентября 2023
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